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Хакеры придумали способ обмана майнеров на смартфонах
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Хакеры придумали способ обмана майнеров на смартфонах 

Techdiver 3 часа назад
Фото: Techdiver
В сентябре 2017 года в Google Play появилось приложение Monero Miner (XMR) разработчика My Portable Software. Согласно описанию, программа добывает криптовалюту Monero в мобильном браузере. Сумма намайненных XMR отображается в специальном окне.
В отличие от известных лжемайнеров, в которых заявленная функция майнинга отсутствует, Monero Miner действительно добывает криптовалюту. Но проблема в том, что все средства поступают разработчику My Portable Software, вне зависимости от того, какой адрес кошелька указывал пользователь во время настройки приложения, предупреждает антивирусная компания ESET.
Программа Monero Miner получила низкий рейтинг и негативные отзывы на Google Play. Тем не менее ее установили около 50 000 пользователей. После предупреждения специалистов ESET программа была удалена из магазина приложений, но продолжает функционировать в режиме онлайн.
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