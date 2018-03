Google представила новое приложение для творчества

Разработчики компании Google представили экспериментальное приложение Just a Line на базе фреймворка ARCore. С его помощью пользователи совместимых устройств смогут увидеть объекты материального мира в дополненной реальности, изменяя их и взаимодействуя с ними по своему усмотрению.

Работоспособность Just a Line обеспечивается основной камерой смартфона и выступающим одновременно в роли видоискателя и грифельной доски дисплеем. Благодаря им пользователи смогут использовать окружающий мир в качестве основы для творчества, разрисовывая попавшие в объектив предметы.

«Just a Line является нашим экспериментом по развитию технологий дополненной реальности, который дает широкий простор для творчества, — так разработчики описывают свое детище. — Разрисуйте мир так, как вам хочется, а затем запишите это на видео и поделитесь с друзьями».

Разработкой Google уже заинтересовалась художница Шантелл Мартин, которая при помощи Just a Line смогла превратить в полотно всю свою студию. Она на собственном примере доказала, что настоящее творчество не имеет рамок и ограничивается только воображением мастера.

Обсудить перспективы Just a Line можно в нашем Telegram-чате.

Приложение: Just a Line — Draw Anywhere, with AR Разработчик: Google Creative Lab Категория: Развлечения

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

Приложением уже заинтересовались: 0 человек