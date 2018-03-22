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YouTube решил завалить пользователей рекламой
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YouTube решил завалить пользователей рекламой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Видеохостинг YouTube увеличит количество рекламы между музыкальными видеоклипами. Об этом со ссылкой на руководителя музыкального направления YouTube Лира Коэна сообщает агентство Bloomberg.
Такое решение должно, по мнению руководства YouTube, увеличить количество тех, кто за прослушивание музыки будет платить деньги.
По словам Коэн, YouTube в прошлом году заработал около 10 миллиардов долларов. Львиная часть заработка была получена от рекламы. В компании надеются, что новый сервис платных музыкальных подписок еще больше увеличит прибыль.
14 марта стало известно, что компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, решила с июня 2018 года запретить рекламу криптовалют и ICO.
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