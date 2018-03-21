Ещё
Siemens исправила серьезные уязвимости в контроллерах SIMATIC
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Siemens исправила серьезные уязвимости в контроллерах SIMATIC 

SecurityLab.ru 53 минуты назад
Немецкий промышленный гигант Siemens выпустил исправления безопасности для нескольких своих продуктов под торговой маркой Simatic, включая промышленные контроллеры и мобильное приложение.
Организации, использующие продукты SIMATIC, были проинформированы Siemens и ICS-CERT об уязвимости на текущей неделе. Проблема позволяет добиться отказа в обслуживании (DoS) путем отправки специально сформированных пакетов PROFINET DCP.
Уязвимость CVE-2018-4843 может быть проэксплуатирована злоумышленником, имеющим доступ к сети, в которой находится целевое устройство. Проблема затрагивает несколько моделей центральных процессоров SIMATIC, а также программные контроллеры, автоматические решения SINUMERIK CNC и контроллеры Softnet PROFINET IO.
Siemens также сообщила об уязвимости контроля доступа, затрагивающей версии мобильного приложения SIMATIC WinCC OA UI для Android и iOS. Приложение предоставляет пользователям возможность удаленного доступа к объектам WinCC OA со своих мобильных устройств.
«Последнее обновление для Android и iOS устраняет уязвимость в SIMATIC WinCC OA UI, позволяющую разрешить доступ для чтения и записи в папках кэша ЧМИ (человеко-машинный интерфейс) в песочнице приложения», — следует из отчета Siemens.
Для успешной атаки злоумышленник должен обманом заставить пользователя приложения подключиться к серверу WinCC OA.
Уязвимость в приложении SIMATIC WinCC OA UI была обнаружена экспертами IOActive и Embedi в рамках исследования мобильных приложений для SCADA. Эксперты проанализировали приложения 34 производителей и обнаружили проблемы безопасности в подавляющем большинстве из них.
SecurityLab.ru: последние новости
ФСБ не считает переписку в мессенджерах тайной AMD официально подтвердила наличие уязвимостей в своих процессорах Определен вектор атак криптомайнера Dofoil
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»67
Грудинин попросил прекратить дела против него239
Российский офицер принял героическую смерть36
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором342
США пригрозили привлечь РФ к ответственности102
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение