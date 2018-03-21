Ещё
В системе защиты от пиратства Sentinel LDK устранены уязвимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В системе защиты от пиратства Sentinel LDK устранены уязвимости 

Anti-Malware.ru 50 минут назад
Компания Gemalto устранила уязвимости, найденные в Sentinel LDK экспертом Positive Technologies Александром Морозовым. Данное решение помогает обеспечить защиту программных продуктов от копирования и дает возможность организовать процесс их лицензирования.
Уязвимости найдены в сервере системы Sentinel EMS, которая является частью Sentinel LDK и дает возможность разработчику управлять лицензированием, а также продажами защищенного ПО.
«Недостатки безопасности позволяют злоумышленнику завладеть аккаунтом легитимного пользователя сервера Sentinel EMS, который выписывает лицензии на защищаемое ПО, что оставляет потенциальную возможность тиражирования контрафактной продукции», — рассказал Александр Морозов, специалист отдела тестирования на проникновение Positive Technologies.
В некоторых случаях нарушитель может удаленно перехватить доступ к аккаунту легитимного пользователя сервера Sentinel EMS server или перенаправить его браузер на вредоносный сайт с помощью XSS-атаки или подмены содержимого страницы (content spoofing), а также прочитать произвольные файлы на сервере (к примеру, пароли от других сервисов) посредством XXE-атаки.
Для устранения обнаруженных уязвимостей рекомендуется установить соответствующие обновления, выпущенные компанией Gemalto под номерами 20170626_1 и 20170819.
Производитель Sentinel LDK — компания SafeNet — неоднократно входила в число лидеров магического квадранта Gartner в области средств аутентификации. В 2014 году SafeNet присоединилась к Gemalto.
Anti-Malware.ru: последние новости
Android-вредонос FakeBank теперь может перехватывать звонки в банки Около 800 тыс. татарстанцев пострадали из-за вредоносной рекламы Google Версия клиента BitTorrent MediaGet заразила почти полмиллиона устройств
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него236
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»67
США пригрозили привлечь РФ к ответственности101
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором343
Российский офицер принял героическую смерть36
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение