В России развернута первая сеть 5G

«Ростелеком», компания Nokia и Фонд «Сколково» запустили первую в России открытую опытную зону фрагмента перспективной сети связи стандарта 5G, который позволяет обмениваться данными на очень высокой скорости, ранее недоступной беспроводным устройствам.

«Перспективные для 5G области — это и промышленный интернет, и беспилотный транспорт, и видеоаналитика, и ряд других. Мы уже готовим «пилоты» по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиаиндустрии», — прокомментировал это событие председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов. «Опытная зона позволит показать новейшие технологий перспективного стандарта для развития сетей связи 5G/IMT2020 для использования в разных отраслях экономики», — сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Напомним, осенью прошлого года компания Qualcomm провела тестирование 5G-связи на частоте 28 ГГц с помощью модема X50. Испытания показали, что устройство способно развить скорость до пяти гигабит в секунду, при этом размеры такого модема вполне позволяют строить его в современный смартфон. До этого другие испытания показали, что скорость пять гигабит в секунду для сетей 5G далеко не предел.

Как сообщал «Ридус», российские операторы сотовой связи планируют апробировать технологию 5G уже летом 2018 года во время Чемпионата мира по футболу.