В России развернута первая сеть 5G 

«Ростелеком», компания Nokia и Фонд «Сколково» запустили первую в России открытую опытную зону фрагмента перспективной сети связи стандарта 5G, который позволяет обмениваться данными на очень высокой скорости, ранее недоступной беспроводным устройствам.
«Опытная зона позволит показать новейшие технологий перспективного стандарта для развития сетей связи 5G/IMT2020 для использования в разных отраслях экономики», — сообщает пресс-служба «Ростелекома».
«Перспективные для 5G области — это и промышленный интернет, и беспилотный транспорт, и видеоаналитика, и ряд других. Мы уже готовим «пилоты» по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиаиндустрии», — прокомментировал это событие председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
Напомним, осенью прошлого года компания Qualcomm провела тестирование 5G-связи на частоте 28 ГГц с помощью модема X50. Испытания показали, что устройство способно развить скорость до пяти гигабит в секунду, при этом размеры такого модема вполне позволяют строить его в современный смартфон. До этого другие испытания показали, что скорость пять гигабит в секунду для сетей 5G далеко не предел.
Как сообщал «Ридус», российские операторы сотовой связи планируют апробировать технологию 5G уже летом 2018 года во время Чемпионата мира по футболу.