Уязвимость в Siri позволяет читать скрытые сообщения с iPhone

В голосовом помощнике Siri обнаружен баг, позволяющий узнать содержимое скрытых уведомлений на iPhone.

Уязвимость электронного ассистента позволяет обойти защиту, предусмотренную iOS 11, которая скрывает содержание сообщений на заблокированном экране, и требует использовать для разблокировки Touch ID или Face ID. Однако это не помогает скрыть информацию, если попросить Siri зачитать уведомления вслух. Как сообщает «Газета.ру», Siri успешно читает сообщения из приложений WhatsApp, Telegram, Skype, Signal и других.

Apple заявили, что осведомлены о проблеме и уже работают над ее исправлением.

Ранее китайские ученые назвали искусственный интеллект Siri от Apple самым глупым «умным ассистентом». К такому выводу специалисты пришли, оценив IQ различных систем.