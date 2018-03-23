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Уязвимость голосового помощника на iPhone позволяет читать чужие сообщения
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Уязвимость голосового помощника на iPhone позволяет читать чужие сообщения 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Голосовой ассистент Siri позволяет читать чужие сообщения в мессенджерах, обойдя необходимость разблокировки устройства.
В голосовом помощнике Siri для IPhone обнаружена серьезная уязвимость, которая позволяет читать скрытые сообщения из мессенджеров. Об этом сообщает портал 9to5Mac.
В последней версии операционной системы iOS появилась возможность скрывать полученные в различных мессенджерах сообщения, возникающие на экране заблокированного устройства. Таким образом владелец гаджета мог быть уверен, что пришедшие ему сообщения никто не прочитает без его ведома.
Прежде, чем прочитать всплывающие сообщения, необходимо было использовать разблокировку при помощи отпечатка пальца или Face ID. Однако голосовой ассистент Siri позволяет преодолеть эту защиту, для этого достаточно попросить помощника прочитать пришедшие сообщения вслух.
Ранее пользователи сообщили Apple о другой проблеме в эксплуатации устройства. Владельцы телефонов заметили, что при прохладной погоде зачастую не срабатывает вспышка для фотосъемки, даже если речь о ее использовании в допустимом диапазоне от 0 до 35 градусов по Цельсию.
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