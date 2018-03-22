Обнаружен еще один недостаток iPhone

Пользователи iPhone обнаружили очередное слабое место гаджета. На этот раз недостаток касается функционирования голосового помощника. Выяснилось, что Siri позволяет читать сообщения на смартфоне даже когда он заблокирован. В результате личные сообщения могут стать известны третьим лицам без ввода пароля, сообщает Vladtime.

Владельцы смартфонов жалуются, что Siri читает все входящие сообщения с чатов таких популярных приложений, как WhatsApp, Telegram и Skype по первой просьбе. Интересно, что других видов сообщений это не касается. Если обратиться к голосовому помощнику с задачей прочесть SMS или электронные письма, то она потребует предварительно снять блокировку со смартфона.

Это не первый недостаток Siri, ранее эксперты установили, что именно через это приложение гаджет могут «заразить» вирусом и отключить интернет, несмотря на установленную блокировку.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в России рухнули цены на все модели iPhone. Больше всего упали цены на iPhone X — на 31%. В настоящее время этот смартфон можно купить за 61,1 тысячу рублей. Меньше всего подешевел iPhone 8 — на 6%. Сейчас гаджет такой модели стоит 41,8 тысяч рублей. В среднем же цены на различные модели iPhone упали на 9% — 26%.

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