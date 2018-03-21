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Крайне неприятный баг Siri ставит под угрозу ваши сообщения
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Крайне неприятный баг Siri ставит под угрозу ваши сообщения 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Крайне неприятный баг Siri ставит под угрозу ваши сообщенияРесурс Mac Magazine рассказал про баг Siri, из-за которого можно рассекретить все сообщения на экране iPhone.
В iOS 11 появилась функция, позволяющая скрыть содержимое сообщений. Для доступа к ним нужно приложить палец, либо воспользоваться Face ID. На iPhone X этот параметр включён по умолчанию.
Всё банально просто. Вы просите Siri прочитать сообщения, скрытые на экране смартфона. Она с радостью скажет вам, что же там написано.
То есть ассистент может прочитать текст из любого приложения, включая мессенджеры. Единственное исключение — стандартное приложение Сообщения. Там Siri может получить доступ только после разблокировки.
Баг актуален даже для самой последней версии iOS 11.3 beta 6.
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