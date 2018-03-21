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Минздрав может ограничить доступ к страницам со спамом на своем сайте в ближайшее время
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Минздрав может ограничить доступ к страницам со спамом на своем сайте в ближайшее время 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России изучает правовую возможность в ближайшее время ограничить доступ к страницам сайта ведомства, на которых была опубликована реклама и спам, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.
Ранее портал Meduza сообщил о том, что на сайте министерства здравоохранения была обнаружена возможность публиковать пользовательские объявления. Зарегистрированный на сайте пользователь может участвовать в опросах, подписываться на новости, а также отправлять обращения и публиковать рекламные сообщения в графах «имя» и «о себе».
"Сообщаем, что в силу того, что на сайте Минздрава России зарегистрировано свыше 100 тысяч пользователей, ручной или машинный анализ и фильтрация размещаемой в разделе «О себе» информации не представляются возможными. В настоящее время Минздрав России проводит правовой анализ возможности ограничения доступа к страницам подобного рода. В случае принятия положительного решения, доступ к вышеуказанным разделам будет ограничен в возможно короткие сроки", — уточнили в министерстве.
Зарегистрированных пользователей на сайте министерства здравоохранения, отображаемых в открытом доступе, на данный момент несколько тысяч. Рекламные сообщения содержат предложения о покупке шуб, косметики, а также советы по лечению зависимостей, лечению суставов, заговоры от алкоголизма и другой спам.
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