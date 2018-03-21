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Столичные библиотеки предоставили бесплатный онлайн-доступ к электронной базе изданий
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Столичные библиотеки предоставили бесплатный онлайн-доступ к электронной базе изданий 

Авторадио 1 час назад
Как сообщает официальный портал мэра столицы, в электронной библиотеке представлено порядка 250 тысяч произведений, включая художественную литературу, отечественную и зарубежную классику, а также аудиокниги. Оформить бесплатный годовой абонемент на пользование электронным книгохранилищем можно в любой библиотеке. Чтобы скачать электронную книгу, необходимо завести годовой именной аккаунт «ЛитРес: Библиотека». Загрузить книгу можно через мобильное приложение или через браузер на стационарном компьютере.
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