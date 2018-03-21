Более 90 тыс. вагонов были заказаны через «Грузовые перевозки» за первый год работы

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Клиенты за первый год работы электронной площадки «Грузовые перевозки» оформили заказы на перевозку около 93 тыс. вагонов. Об этом говорится в сообщении РЖД . Отмечается, что в электронном ресурсе зарегистрированы более 2,3 тыс. пользователей.

В конце марта 2017 г. РЖД приступили к поэтапному запуску электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) в промышленную эксплуатацию. Торговая площадка разработана в рамках программы «Цифровая железная дорога в ОАО „РЖД“, с декабря 2016 г. она работает в тестовом режиме. С июля 2017 г. пользователям, помимо заказа вагона и услуг перевозки, стал доступен заказ услуг терминально-складского комплекса РЖД.

ЭТП ГП — сервис грузоперевозки, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников — крытых вагонах, полувагонах, цистернах и т.д. из любой точки, где есть доступ к интернету, и оплатить ее — с единого лицевого счета или банковским платежом.