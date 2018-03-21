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Южная Корея оштрафовала Facebook за нарушение интересов потребителей
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Южная Корея оштрафовала Facebook за нарушение интересов потребителей 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Комиссия по коммуникациям Республики Корея назначила компании Facebook штраф в почти 370 тысяч долларов за то, что компания затрудняла потребителям доступ к своим услугам.
"Комиссия по коммуникациям… признала запрещенными по закону о телекоммуникациях и нарушающими интересы потребителей действия, когда Facebook затруднял пользование услугами, случайным образом изменяя пути доступа к (сетям компаний — ред.) SKT/SKB и LGU+ и снижая скорость доступа пользователей Facebook через сеть LGU+", — сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.
Комиссия постановила, что компания должна исправить процедуру работы и выплатить штраф в 396 миллионов вон (369,6 миллионов долларов).
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