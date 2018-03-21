Южная Корея оштрафовала Facebook за нарушение интересов потребителей

"Комиссия по коммуникациям… признала запрещенными по закону о телекоммуникациях и нарушающими интересы потребителей действия, когда Facebook затруднял пользование услугами, случайным образом изменяя пути доступа к (сетям компаний — ред.) SKT/SKB и LGU+ и снижая скорость доступа пользователей Facebook через сеть LGU+", — сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

Комиссия постановила, что компания должна исправить процедуру работы и выплатить штраф в 396 миллионов вон (369,6 миллионов долларов).