Побег из Facebook: как удалить свою страницу и нужно ли это вообще

После того, как стало известно об использовании данных более 50 миллионов аккаунтов из Facebook, репутация соцсети значительно пошатнулась. Многие начали задаваться вопросами «Не пора ли уйти из Facebookа?», «Как это сделать?» и «Как сохранить свою информацию?».

Возмущение людей понять можно, но в то же время сложно подумать, что в современном мире социальной сетью, в которой уже к 2015 году было зарегистрировано более миллиарда пользователей, т.е. каждый восьмой человек на планете, не будут пользоваться в своих интересах определенные группы.

И вот, решение принято, вы надумали прекратить использование информации о вас и решились уйти из Facebook. Что же можно сделать? — Тут есть два пути: просто удалиться из соцсети, либо перед этим сохранить свою информацию.

Для этого можно воспользоваться специальной опцией. В настройках, прямо в меню общих настроек аккаунта, имеется кнопка «Скачать копию ваших данных на Facebook», с помощью которой на почтовый ящик, привязанный к аккаунту упадет специальная ссылка, перейдя по которой можно скачать все фотографии, которые пользователь когда либо выкладывал на свой профиль.

После того, как вся информация, которая нужна самому пользователю, скопирована, можно приступать к процедуре удаления страницы, а она не так проста, как кажется. Дело в том, что в настройках страницы нет прямой кнопки «удалить страницу». Для этого нужно зайти в уже упомянутую страницу «Общие настройки аккаунта», после чего там найти пункт «Управление аккаунтом». Здесь можно назначит «Хранителя» — того, кто будет распоряжаться страницей в случае смерти пользователя, а также выбрать пункт «Деактивировать» аккаунт. Но это не то, что нам нужно.

Для полного удаления нужно нажать ссылку «Подробнее» в описании пункта деактивации, после чего появится короткое слайд-шоу, на одной из страниц которого можно перейти по ссылке в пункт «Удаление аккаунта». Там, введя пароль (вообще все функции, связанные как с удалением, так и с деактивацией, требуют неоднократного подтверждения с вводом пароля), вы можете удалить свой аккаунт.

После этого Facebook будет отмечать ваш аккаунт как удаленный, вся информация о странице будет скрыта, но с сервера она будет удалена лишь спустя 90 дней. Это время дается пользователю, если тот передумает, и тогда страница полностью восстановиться до состояние перед удалением. Facebook пишет, что потом вся информация удаляется, однако, ранее в компании точно так же заявляли о том, что она не попадет в посторонние руки, поэтому это исключительно вопрос доверия.

Ну, а теперь ответим на самый первый вопрос, поднятый в материале: «Не пора ли уйти из Facebook?». Безусловно, после скандала хочется взять и удалить свою страницу, покрыться завесой тайны и думать, что это исправило ситуацию. Но смысл? Перейдете вы в другую сеть, а где гарантия, что там ваши данные не будут точно также использовать там. «Обложка» каждой сети может выглядеть по разному, однако их суть остается одна.

“Забавно, когда юзеры сначала сами заливают о себе всю подноготную в сеть: фотографии, хештеги с названиями любимой музыки, мест отдыха или предпочитаемых блюд, а потом возмущаются, что этим кто-то воспользовался” — рассказал специалист по сетевой безопасности, выпускник факультета прикладной математики и кибернетики Тверского госуниверсита, Трифорс Анонов, — «Любая информация, которая однажды попала в сеть, остается там навсегда. Мысль о том, что кто-то не воспользуется по сути готовой базой данных с фотографиями, данными о пользователе, его кругом общения, интересами, предпочтениями, сама по себе довольно наивна. Если хотите сохранить анонимность в сети, создавайте фейковые аккаунты и сделайте так, чтобы они никак не пересекались с настоящим и не имели ничего общего. Это позволит избежать слива информации через приложения, хотя в случае, если вами заинтересуются спецслужбы, это тоже не особо поможет — вычислят даже не вас, а вашу машину, по которой идентифицировать владельца не составит труда.»