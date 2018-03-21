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Роскомнадзор в 2017 году внес в реестр более 23 тыс. ресурсов о пропаганде суицида
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Роскомнадзор в 2017 году внес в реестр более 23 тыс. ресурсов о пропаганде суицида 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенной к распространению в России информации более 23 тыс. сайтов или страниц сайтов, пропагандирующих суицид. Почти со всех сайтов информация была удалена после уведомлений, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регулятора.
"В 2017 году на основании решений Роспотребнадзора в Единый реестр запрещенной информации вносилось 23,2 тыс. сайтов или страниц сайтов. Почти со всех этих ресурсов противоправная информация была удалена их администраторами после получения соответствующих уведомлений Роскомнадзора. То есть ограничивать доступ к данным ресурсам не понадобилось", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе сайтов, которые вносились в реестр, были и зарегистрированные сетевые СМИ. «Всего в реестр в 2017 году было внесено 1374 сайтов или страниц сайтов зарегистрированных сетевых СМИ. С 1368 противоправная информация была удалена, шесть блокируются», — говорится в сообщении пресс-службы.
Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, который позволяет идентифицировать сайты, содержащие запрещенную информацию, начал работу 1 ноября 2012 года. В частности, речь идет о сайтах, пропагандирующих употребление наркотиков, самоубийства, детскую порнографию, организующих азартные игры и незаконные лотереи.
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