«Ренессанс Кредит» представил обновленный мобильный банк

«Ренессанс Кредит» выпустил обновленную версию мобильного банка. Изменения в первую очередь коснулись интерфейса и информационной составляющей приложения. В основу доработок легли актуальные тренды: минимумов «кликов» до действия, вся самая важная информация на одном экране.

«После запуска в 2016 это первое масштабное обновление приложения, — отметил исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредита» Алексей Грибков . — За прошедшие два года количество доступных пользователю опций и функций существенно увеличилось. Поэтому потребовались глобальные изменения на уровне интерфейса. Уверены, клиенты оценят их по достоинству и будут с удовольствием решать свои финансовые вопросы с помощью нашего сервиса».

После обновления на главном экране приложения клиент видит не только список продуктов банка, которыми он пользуется, но также уведомления о предстоящих платежах.

В обновленной версии мобильного сервиса карточка продукта получила расширенное содержание. На экране сразу отображается вся самая важная информация: реквизиты, остатки на счетах, сведения о платежах и основные действия, которые можно совершить по продукту.

Обновленное приложение уже доступно для скачивания в Play Market. В App Store новая версия появится в ближайшее время.