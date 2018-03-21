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«Ренессанс Кредит» представил обновленный мобильный банк
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«Ренессанс Кредит» представил обновленный мобильный банк 

Банки.ру 1 час назад
«Ренессанс Кредит» выпустил обновленную версию мобильного банка. Изменения в первую очередь коснулись интерфейса и информационной составляющей приложения. В основу доработок легли актуальные тренды: минимумов «кликов» до действия, вся самая важная информация на одном экране.
«После запуска в 2016 это первое масштабное обновление приложения, — отметил исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредита» Алексей Грибков. — За прошедшие два года количество доступных пользователю опций и функций существенно увеличилось. Поэтому потребовались глобальные изменения на уровне интерфейса. Уверены, клиенты оценят их по достоинству и будут с удовольствием решать свои финансовые вопросы с помощью нашего сервиса».
После обновления на главном экране приложения клиент видит не только список продуктов банка, которыми он пользуется, но также уведомления о предстоящих платежах.
В обновленной версии мобильного сервиса карточка продукта получила расширенное содержание. На экране сразу отображается вся самая важная информация: реквизиты, остатки на счетах, сведения о платежах и основные действия, которые можно совершить по продукту.
Обновленное приложение уже доступно для скачивания в Play Market. В App Store новая версия появится в ближайшее время.
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