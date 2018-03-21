Ingenico презентовала гибрид планшета и POS-терминала

Компания Ingenico представила гибридную модель планшета и POS-терминала.

Визуально новое устройство Axium напоминает планшет с кассовым аппаратом. При этом оно умеет не только проводить полное кассовое обслуживание, но и поддерживать любые приложения для Android.

«Если раньше продавцы в свободное время сидели в своих телефонах, то теперь будут сидеть в Интернете через наш аппарат», — пошутил гендиректор компании Сергей Карпов

Так как закачать в аппарат можно любое приложение, доступное в Google Play, через устройство, в частности, можно демонстрировать каталог продукции или ювелирные изделия, увеличивая отдельные детали. Кроме того, у устройства есть возможность работать с большими данными, собирая их и проводя аналитику.

В частности, банк, выпустившая карту, сможет теоретически автоматически получать содержание чеков. В том числе и по этой причине именно банкиры будут, по словам представителей компании, способствовать продвижению нового продукта. В производство устройство поступит в сентябре.

По прогнозам Сергея Карпова, в III квартале оно уже может появиться в торговых точках.