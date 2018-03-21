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Ingenico презентовала гибрид планшета и POS-терминала
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Ingenico презентовала гибрид планшета и POS-терминала 

Банки.ру 2 часа назад
Компания Ingenico представила гибридную модель планшета и POS-терминала.
Визуально новое устройство Axium напоминает планшет с кассовым аппаратом. При этом оно умеет не только проводить полное кассовое обслуживание, но и поддерживать любые приложения для Android.
«Если раньше продавцы в свободное время сидели в своих телефонах, то теперь будут сидеть в Интернете через наш аппарат», — пошутил гендиректор компании Сергей Карпов.
Так как закачать в аппарат можно любое приложение, доступное в Google Play, через устройство, в частности, можно демонстрировать каталог продукции или ювелирные изделия, увеличивая отдельные детали. Кроме того, у устройства есть возможность работать с большими данными, собирая их и проводя аналитику.
В частности, банк, выпустившая карту, сможет теоретически автоматически получать содержание чеков. В том числе и по этой причине именно банкиры будут, по словам представителей компании, способствовать продвижению нового продукта. В производство устройство поступит в сентябре.
По прогнозам Сергея Карпова, в III квартале оно уже может появиться в торговых точках.
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