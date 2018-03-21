Сноуден: АНБ следит за пользователями биткоина

Агентство национальной безопасности США отслеживает действия c биткоином с целью идентификации пользователей криптовалюты, пишет издание The Intercept, получившее набор документов от бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена , согласно которым слежка за транзакциями с использованием биткоина входит в число основных приоритетов ведомства.

Одной из приоритетных задач Агентства национальной безопасности США (АНБ) в последнее время стал мониторинг блокчейна биткоина и идентификация пользователей этой распределенной сети. Согласно одному из документов АНБ, попавшему в руки журналистов, агентство собирает приватную информацию пользователей, в том числе пароли, логи интернет-активности и идентификаторы устройств.

Согласно отчету АНБ следит за пользователями биткоина с 2013 г. через программу под кодовым названием OAKSTAR, а также программу MONKEYROCKET, которая является проектом OAKSTAR. Собранные за эти годы данные могут позволять АНБ безошибочно определять участников криптовалютных транзакций.

Для получения информации о пользователях биткоина АНБ может использовать систему XKeyScore, созданную для мониторинга интернет-активности. Впервые о ней стало известно в 2013 г., когда Сноуден представил общественности секретные документы о деятельности АНБ.

В документе говорится, что собранная Агентством информация хранится в файле «Provider user full.csv», и приводятся подробности идентификации временных отметок и интернет-адресов пользователей с целью определения их местонахождения.

Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США уже высказывался на тему фальшивой приватности биткоина. Сноуден утверждал, что криптовалюта с действительно приватными транзакциями, — это ZCash. В августе 2017 г. популярный ресурс WikiLeaks начал принимать пожертвования в ZCash. Особенность монеты заключается в том, что транзакции находятся в открытом доступе, но отправитель, получатель и сумма скрыты, их практически невозможно определить. Эту монету можно приобрести на крупных торговых площадках, в том числе на тех, на которых торгуется криптовалюта Monero и большинство популярных монет. ZCash находится на 25-м месте в списке крупнейших криптовалют по капитализации.

Всего для Zcash возможны 4 типа переводов — полностью прозрачные, полупрозрачные, когда спрятан отправитель, либо адресат, и полностью скрытые. Согласно исследованию, на первый тип приходится 85% транзакций, полупрозрачные составляют 13,7%, и лишь порядка сотой части ZEC-переводов полностью скрыты. Главной причиной тут являются высокие требования — процесс занимает 40 секунд и необходимо более 3 Гб оперативной памяти, а потому многие кошельки вообще не поддерживают анонимные транзакции.