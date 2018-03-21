IBM разработала сервис для создания голосовых помощников

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IBM представила бизнесу сервис для создания голосовых помощников Watson Assistant, сообщается в блоге компании. Система поможет брендам создать собственного виртуального помощника, который включится по любому заданному кодовому слову. Помощники будут построены на основе собственных данных компаний и распространяться по модели White label. Таким образом, создавшие их компании смогут использовать помощников под собственными брендами.

«Watson Assistant изменит ваш бизнес, расширяя возможности живых агентов и снижая затраты на техподдержку. Ваши клиенты будут довольны! Попробуйте сервис, чтобы узнать первым, как голосовой помощник изменит вашу компанию», — говорится в сообщении IBM.

Watson Assistant начал работу в тестовом режиме, дата полноценного запуска не называется. В IBM надеются, что новый сервис будет востребован у сторонних коммерческих структур, желающих использовать в своей деятельности виртуальных ассистентов, поскольку рынок новейших технологий продолжает демонстрировать уверенный рост.