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Instagram тестирует новую функцию See post. Пользователи наконец‐то смогут делать репосты
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Instagram тестирует новую функцию See post. Пользователи наконец‐то смогут делать репосты 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Создатели социальной сети Instagram услышали пользователей и создали в приложении новую кнопку, которая позволит делать репосты чужих записей. Раньше для этого приходилось скачивать стороннюю программу. В новой функции увидели большой коммерческий потенциал.
В социальной сети Instagram может появиться новая функция, которую долго ждали многие пользователи, — репост записей. Сейчас новую кнопку под названием See post тестирует ограниченный круг пользователей, но создатели обещают, что скоро функция станет доступной для всех. Об этом пишет портал TechCrunch со ссылкой на  пресс-секретаря
Instagram.
Мы всегда ищем способы упрощения обмена информацией с друзьями в Instagram
пресс-секретарь
Instagram.
Прежде сделать репост чужой записи в Instagram можно было только через сторонние приложения. Также можно было делать скриншот записи и публиковать его на своей странице, но это лишало пользователей возможности вносить изменения и комментировать.
Зачем это нужно
Новая функция призвана облегчить обмен информацией среди друзей в соцсети: увидев интересную запись в своей ленте, можно быстро показать ее подписчикам. Это поможет и в раскрутке аккаунта — больше лайков и переходов на страницу блогера обеспечено.
Большой потенциал у новой функции и в коммерческом плане — кнопка репостов пригодится компаниям для перекрестной рекламы своих продуктов.
Как это работает
Увидев понравившуюся запись, пользователь нажимает кнопку и вставляет ее в свои Stories. Этот пост можно редактировать по желанию: изменять дизайн и фильтр, добавлять подписи и изображения. Желающие посмотреть первоисточник записи смогут открыть оригинальный пост.
Любой пользователь социальной сети сможет сделать репорт записи из чужого аккаунта. Если новая функция пользователю не нравится и он бы не хотел, чтобы его записи репостили, то этот вопрос решается легко. Новый инструмент можно отключить, выбрав определенные настройки конфиденциальности.
Руководство компании считает, что новая функция будет популярна.
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