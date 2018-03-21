Самые любимые смартфоны на начало 2018 года показал AnTuTu

Популярный бенчмарк AnTuTu подготовил новый рейтинг. В этот раз показали самые популярные смартфоны по реальным оценкам пользователей в январе-феврале текущего года. Оценка проводилась по системе «пять звёзд» и учитывала мнение 1000 респондентов, оставивших свои отзывы.

Лучшие смартфоны на Android

Больше всего положительных откликов за два месяца собрал OnePlus 3. Следом за ним «шагает» OnePlus 5. Актуальность первого не вызывает сомнений, ведь поддержка у данного производителя на высоте, все смартфоны уже получили обновление Android 8.0. Далее на третьей позиции оказался Meizu Pro 6 Plus, а на четвертой — OnePlus 3T.

Пятое и шестое место в списке AnTuTu у прошлогодних флагманов Samsung Galaxy S8 и S8+. И последние четыре строчки опять у китайских смартфонов — это Xiaomi Mi 6, недорогой смартфон 360 N4S (разошёлся огромным тиражом), модель Huawei Mate 8 (2015) и Xiaomi Mi Max.

Некоторые из смартфонов прошлых лет до сих пор актуальные, и пользователи не спешат менять их на новые. Нужно отметить, что основная масса участников рейтинга AnTuTu — это пользователи из Китая . Но это никак не влияет на объективность данной оценки.

Лучшие iPhone

В списке AnTuTu iPhone первую позицию получил доступный по цене iPhone SE. А вторая и третья строчка у iPhone 6 Plus и сентябрьской новинки iPhone 8. Остальные модели лучших по мнению пользователей списка смотрите на скриншоте выше.