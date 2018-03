Почему в сети призывают удалять аккаунты Facebook?

Среди пользователей сети активно стал набирать популярность хэштег #DeleteFacebook с призывом удалить аккаунт в фейсбуке.

Волна массовых призывов уходить из соцсети была спровоцирована англоязычными пользователями в ответ на информацию об утечке данных в 2016 году более чем 50-ти миллионов пользователей фейсбука.

Фото Jason McELweenie, flickr.com Публикации об уходе из соцсети начали стремительно распространяться с 17 марта 2018 года, когда вышла заметка в издании The New York Times о массовой утечке данных в пользу избирательной кампании Дональда Трампа

По мнению The New York Times , в 2014 году аналитическая компания Cambridge Analytica получила от миллиардера Роберта Мерсера инвестиции в размере 15 миллионов долларов. Мерсер был республиканцем, и его цель заключалась в создании инструментов влияния на выборы президента США посредством таргетированной рекламы в фейсбуке.

Механизм воздействия на аудиторию оказался достаточно простым. Специально созданное приложение-опросник от Cambridge Analytics, скачанное пользователями, запрашивало данные не только их самих, но и их друзей.

Таким образом, порядка 270 тыс. человек, установивших себе это приложение, дали доступ к информации о более чем 50-ти миллионах людей.

Со стороны компании-разработчика приложения этот метод был нарушением политики фейсбука. Социальная сеть узнала об утечке и ограничилась удалением приложения.

Впоследствии сотрудники Cambridge Analytics стали работать над предвыборной кампанией Трампа.

Статистические данные, собранные в результате утечки, показывали в какой город приезд будущего президента окажется наиболее полезным для воздействия на его потенциальных избирателей.

На обвинения в адрес компании «Фейсбук» вице-президент соцсети Пол Грюал ответил, что никакой утечки не было. Пользователи добровольно соглашались предоставлять свои данные приложению.

В западном сегменте твиттера люди делятся своими мыслями об этой истории, большая часть которых направлена на выход из популярной соцсети.

when you delete facebook pic.twitter.com/UBBNzbRXd2

— Brian Grubb (@briancgrubb) 17 марта 2018 г.

«То чувство, когда удалил фейсбук»

It’s not me, it’s you. Goodbye. #DeleteFacebook pic.twitter.com/OIt6RwpUt0

— Rachel Clarke (@doctor_oxford) 20 марта 2018 г.

«Это не я, это ты. Прощай»

…and still falling. :-)#DeleteFacebook pic.twitter.com/0PhNM6A29C

— b9AcE (@b9AcE) 19 марта 2018 г.

«И все еще падает»

Вслед за англоязычными противниками соцсети свое мнение стали высказывать и некоторые российские пользователи.

#DeleteFacebook Тот момент, когда сделал это еще в 2014м, бгг.

— вдохновение и лайтсейбер (@inspiredsaber) 20 марта 2018 г.

То что вы удалили ФБ еще не значит что ФБ удалил вас;) #DeleteFacebook

— Oleg (@borodatyjj) 20 марта 2018 г.