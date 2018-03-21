YouTube разрешил стримить прямо с веб-камеры

Команда видеосервиса YouTube представила новую возможность — теперь можно вести живые трансляции на сайте YouTube прямо с веб-камеры. Вместо того, чтобы возиться со специальными приложениями, пользователям достаточно иметь веб-камеру и браузер Chrome.

Для трансляции требуется зайти через Chrome по адресу youtube.com/webcam и нажать кнопку «Начать эфир» (Go live) в шапке сайта. Функция уже доступна в международном масштабе, но для её использования потребуется подтвердить собственный аккаунт с помощью номера телефона. Доступ к функции обычно появляется в течение 24 часов после одобрения. После этого пользователь получает ссылку в стиле youtube.com/c/ВасяПупкин/live, которой он может поделиться с подписчиками для просмотра трансляций.

Также команда YouTube пообещала скорый запуск возможности стриминга прямо с камеры смартфона. Она появится в ближайшие месяцы для «избранных» моделей ASUS, LG, Motorola, Nokia и Samsung.