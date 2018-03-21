Ещё
Citi начал тестирование чат-бота для Facebook в Сингапуре перед запуском более масштабного проекта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

Citi начал тестирование чат-бота для Facebook в Сингапуре перед запуском более масштабного проекта 

Банки.ру 3 часа назад
У американского банка Citi появился первый чат-бот для приложения Facebook Messenger в Сингапуре. Проект в этой стране стартовал перед его более широким запуском по всему миру. Услуга будет доступна для клиентов в Сингапуре с четверга, а до конца года появится в Гонконге и Австралии.
Чат-бот помогает клиентам решать повседневные вопросы, такие как получение балансовой информации по учетной записи в режиме реального времени и информации о трансакциях по карте.
На следующем этапе банк планирует расширить функции бота, запустив возможность активации карты, блокировки и разблокировки кредитных карт, оповещения о трансакциях по всем картам.
В Citi отмечают, что чат-бот в Facebook Messenger станет новым способом доступа к банку и значительно улучшит его опыт работы с клиентами. Чат-бот был разработан в рамках усилий банка по привлечению более широкого круга клиентов, ориентированных на цифровые технологии, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Citi обслуживает более 16 млн клиентов в этом регионе.
Банки.ру: последние новости
«МегаФон» закрывает виртуального оператора VK Mobile Клиентам банка «Левобережный» доступна оплата мобильным телефоном Банк «Уралсиб» запустил Samsung Pay для держателей карт Masterсard
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ172
Путин занялся «списком Собчак»63
Россия закрыла границу для грузов с Украины134
Пенсии россиян будут считать по-новому141
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России52
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение