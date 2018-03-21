Наступил момент истины для Facebook

Скандал вокруг утечки персональных данных десятков миллионов пользователей Facebook набирает обороты. Законодатели в Вестминстере и на Капитолийском холме призывают основателя соцсети дать показания под присягой.

За 14 лет существования компания пережила немало скандалов на тему частной жизни, но на этот раз речь идет о несанкционированном использовании британскими политтехнологами личной информации пользователей для таргетирования политической рекламы в пользу Дональда Трампа . Учитывая микроскопический отрыв политика в ключевых штатах, предполагается, что именно потенциальная халатность Facebook в защите данных могла стоить победы на выборах Хиллари Клинтон . Однако глава компании Марк Цукерберг до сих пор не сделал заявления по скандалу, а это только усугубляет ситуацию, рассказал CNN венчурный капиталист и бывший наставник предпринимателя Роджер Макнейми.

«Я не знаю, удастся ли ему все исправить, но первый шаг на пути к исцелению — признать существование проблемы. Марк заработал на этом миллиарды долларов. Он не может прятаться в бункере. Я бы сказал ему: «Чувак, выходи и займись делом. Ты же большой парень. Можешь стать героем собственного фильма, предприняв активные действия, признав проблему и действительно занявшись ее решением». ' Думаю, пользователи вознаградили бы Facebook доверием. Но каждый день, пока высшее руководство компании молчит, становится хуже. Это момент истины. Я понимаю, что на заре существования Facebook Марк мог не понимать, что стратегия «рост любой ценой» может иметь негативные последствия. Но сейчас-то, через год после выборов президента США , все уже знают, что оправданий быть не может. И то, что они не медлят, может уничтожить компанию и уже вредит демократии повсюду на Западе. Это уже отражается на показателях. В четвертом квартале активность пользователей Facebook в Северной Америке упала впервые в истории. Тот же тренд ожидается и в этом квартале. И кто знает, если они что-то не предпримут, люди могут решить, что Facebook больше нельзя доверять. Это может поставить под угрозу все будущее компании».

В отношении компании уже подан первый групповой иск инвесторов, которые из-за скандала потеряли более 7% стоимости своих портфелей акций Facebook. Инициатор иска, бизнесмен по имени Фан Юан, обвинил компанию в том, что Facebook «нарушила свои правила относительно защиты личной информации». Это, по его мнению, и вызвало нынешний кризис. Также компании уже направили запросы от генпрокуроров двух американских штатов, Федеральной торговой комиссии США и органов следствия в Великобритании

Основатель WhatsApp Брайан Эктон тем временем призвал всех отказаться от Facebook. Бизнесмен, ранее продавший свой мессенджер Марку Цукербергу за 16 млрд долларов, опубликовал в своем твиттере хештег #DeleteFacebook с припиской «Время настало». Акция набирает обороты, но момент публикации статьи хештег не вышел в глобальные тренды Twitter.