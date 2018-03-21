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Google может купить разработчика камер светового поля Lytro
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Google может купить разработчика камер светового поля Lytro 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Как сообщает TechCrunch со ссылкой на собственные источники, Google приобрела производителя пленоптических камер Lytro. По различным оценкам, сумма сделки может составлять от 25 до 40 млн долларов.
Камеры светового поля умеют сохранять для каждой точки изображения не только данные об оттенке и интенсивности света, но и векторную информацию о его направлении. Это позволяет выставлять точку фокусировки и глубину резкости уже после съёмки в процессе обработки кадра. Одно из возможных применений пленоптических камер — создание контента виртуальной реальности.
По данным источника, Google получит все 59 патентов Lytro и большую часть сотрудников компании. Интересно, что в прошлом году Lytro привлекла около 200 млн долларов инвестиций и оценивалась в 360 млн долларов.
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