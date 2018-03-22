150 тысяч приморцев ежемесячно записываются на прием к врачу онлайн

Около 150 тысяч приморцев ежемесячно записываются на прием к врачу по средствам информационных технологий — на портале Госуслуг, с помощью нового сайта записи — www.er25.ru, мобильного приложения, а также инфоматов.

Как сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре (МИАЦ) Приморья, количество пользователей регионального сайта www.er25.ru, который запущен в работу с 1 февраля 2018 года, ежемесячно растет.

Так, в феврале возможностью записаться на прием к специалистам по средствам сервиса воспользовались 1788 человек. За 15 дней марта число записавшихся через новый портал — 1371 человек.

Также приморцы начали пользоваться и возможностью записи на прием к врачу через мобильное приложение. «В феврале так записались на прием — 96 человек, с начала марта — 83», — сообщили в МИАЦ.

Напомним, что в настоящее время разработано мобильное приложение записи на прием к врачам Приморья для системы Android. В ближайшее время такая запись станет возможной на базе IOS.

Приморцам доступны и другие записи на прием к врачу, реализуемые в рамках программы информатизация здравоохранения. Так, например, через портал Госуслуг в среднем в месяц записывается порядка 100-120 тысяч человек.