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150 тысяч приморцев ежемесячно записываются на прием к врачу онлайн
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150 тысяч приморцев ежемесячно записываются на прием к врачу онлайн 

АиФ-Владивосток 30 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
Около 150 тысяч приморцев ежемесячно записываются на прием к врачу по средствам информационных технологий — на портале Госуслуг, с помощью нового сайта записи — www.er25.ru, мобильного приложения, а также инфоматов.
Как сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре (МИАЦ) Приморья, количество пользователей регионального сайта www.er25.ru, который запущен в работу с 1 февраля 2018 года, ежемесячно растет.
Так, в феврале возможностью записаться на прием к специалистам по средствам сервиса воспользовались 1788 человек. За 15 дней марта число записавшихся через новый портал — 1371 человек.
Также приморцы начали пользоваться и возможностью записи на прием к врачу через мобильное приложение. «В феврале так записались на прием — 96 человек, с начала марта — 83», — сообщили в МИАЦ.
Напомним, что в настоящее время разработано мобильное приложение записи на прием к врачам Приморья для системы Android. В ближайшее время такая запись станет возможной на базе IOS.
Приморцам доступны и другие записи на прием к врачу, реализуемые в рамках программы информатизация здравоохранения. Так, например, через портал Госуслуг в среднем в месяц записывается порядка 100-120 тысяч человек.
«Сейчас жители края активно пользуются записью через инфоматы, которые установлены во всех поликлиниках края. Главным врачам поручено сделать так, чтобы у инфоматов постоянно находится работник поликлиники, который, при необходимости, помогал бы разобраться с техникой и отвечал на возникающие вопросы», — рассказал вице-губернатор Павел Серебряков.
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 Ещё 2 источника 
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