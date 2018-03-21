ГАИ Минска запустило мобильное приложение для изучения ПДД

Минске представили первое мобильное приложение для изучения правил дорожного движения. Программа называется «Автокласс». Разработали ее молодые белорусские программисты, сообщает телеканал «МИР 24». Идея возникла, когда они сами столкнулись с проблемой сдачи на права.

Обучение в приложении построено в форме игры. На занятия требуется всего 5-10 минут в день. Уроки соответствуют программе обучения на категорию «Б», утвержденной ГАИ

«Мы понимаем, что сегодня огромное количество людей сидит в мобильном телефоне. Это легкий доступ к информации, узнать о нововведениях в правилах дорожного движения. Приложение запущено и уже работает», — рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Пока приложение доступно только курсантам автошкол, которые внедрили инновацию. Если опыт окажется успешным, программа будет доступна всем желающим.