Ещё
ГАИ Минска запустило мобильное приложение для изучения ПДД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

ГАИ Минска запустило мобильное приложение для изучения ПДД 

Мир24 4 часа назад
В Минске представили первое мобильное приложение для изучения правил дорожного движения. Программа называется «Автокласс». Разработали ее молодые белорусские программисты, сообщает телеканал «МИР 24». Идея возникла, когда они сами столкнулись с проблемой сдачи на права.
Обучение в приложении построено в форме игры. На занятия требуется всего 5-10 минут в день. Уроки соответствуют программе обучения на категорию «Б», утвержденной ГАИ.
«Мы понимаем, что сегодня огромное количество людей сидит в мобильном телефоне. Это легкий доступ к информации, узнать о нововведениях в правилах дорожного движения. Приложение запущено и уже работает», — рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.
Пока приложение доступно только курсантам автошкол, которые внедрили инновацию. Если опыт окажется успешным, программа будет доступна всем желающим.
Мир24: последние новости
Роструд запустил аналог заблокированной в РФ соцсети LinkedIn В Москве более 80% водителей оплачивают парковку через приложение В процессорах AMD нашли 13 критических уязвимостей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ172
Путин занялся «списком Собчак»64
Россия закрыла границу для грузов с Украины135
Пенсии россиян будут считать по-новому142
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России51
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение