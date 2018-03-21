ГАИ Минска запустило мобильное приложение для изучения ПДД 

В Минске представили первое мобильное приложение для изучения правил дорожного движения. Программа называется «Автокласс». Разработали ее молодые белорусские программисты, сообщает телеканал «МИР 24». Идея возникла, когда они сами столкнулись с проблемой сдачи на права.
Обучение в приложении построено в форме игры. На занятия требуется всего 5-10 минут в день. Уроки соответствуют программе обучения на категорию «Б», утвержденной ГАИ.
«Мы понимаем, что сегодня огромное количество людей сидит в мобильном телефоне. Это легкий доступ к информации, узнать о нововведениях в правилах дорожного движения. Приложение запущено и уже работает», — рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.
Пока приложение доступно только курсантам автошкол, которые внедрили инновацию. Если опыт окажется успешным, программа будет доступна всем желающим.