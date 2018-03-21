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Ученые Германии обнаружили детское порно в цепочках транзакций биткоина
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Ученые Германии обнаружили детское порно в цепочках транзакций биткоина 

RB.ru 30 минут назад
Исследователи пояснили, что в блокчейне биткоина содержится не только информация о транзакциях, но и различные заметки и файлы. Они проанализировали 1600 таких файлов, которые хранятся в цепочках транзакций биткоина, и обнаружили среди них восемь файлов с контентом на сексуальную тему. Речь идет о порнографической картинке с несовершеннолетним и еще два файла содержали 274 ссылки на контент с насилием над детьми, из которых 142 ссылки связаны с даркнетом.
В университете считают, что наличие незаконной порнографии может сделать блокчейн незаконным в большинстве стран. Они привели сведения, что подобные материалы запрещены законодательством 112 стран.
Блокчейн — это цепочка транзакций в виде файла, который хранится у пользователей на их компьютерах. Данные блокчейна загружаются и хранятся у его пользователей, что влечет за собой ответственность за тот контент, который хранится в нем.
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