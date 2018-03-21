Лаборатория Касперского откроет ЦОД в Швейцарии 

Лаборатория Касперского планирует открыть центр обработки данных в Швейцарии, стремясь снять опасения правительств некоторых западных стран о том, что Россия использует производимое компанией антивирусное программное обеспечение для шпионажа за ее пользователями, свидетельствуют внутренние документы компании, передает Reuters со ссылкой на полученные документы, достоверность которых подтвердил источник, напрямую знакомый с ситуациейРешение об открытии швейцарского центра обработки данных было принято в ответ на действия США, Великобритании и Литвы, которые в прошлом году прекратили использование продуктов компании. Базирующаяся в Москве Лаборатория Касперского, один из мировых лидеров в разработке средств защиты от вирусов, в последнее время прикладывает серьезные усилия, чтобы защититься от обвинений со стороны правительства США и других стран, полагающих, что компания ведет слежку за пользователями по инициативе российской разведки. Один из источников агентства, знакомый с планами компании, сказал, что обвинения США стали триггером для создания швейцарского центра обработки данных, но, по его словам, это не единственная причина. Источник отказался более подробно рассказать о новом проекте компании, но отметил, что «Мы действительно меняем нашу инфраструктуру НИОКР». Лаборатория Касперского в октябре запустила глобальную инициативу по информационной открытости (Global Transparency Initiative), в рамках которой компания намерена предоставить исходный код своих продуктов, в том числе технологий распознавания угроз, для анализа независимым экспертам. Компания также сообщала тогда, что планирует открытие «центров прозрачности» в Азии, Европе и США. Работа в Швейцарии должна начаться «через несколько недель» и будет завершена к началу 2020 года, сообщил осведомленный источник. Не исключено, что этот шаг встретит сопротивление со стороны российских спецслужб, которые, возможно, захотят опротестовать открытие центра обработки данных за пределами их юрисдикции, сообщили источники, знакомые с ситуацией в Лаборатории Касперского и отношениями компании с правительством. Сотрудники западных спецслужб говорят, что ФСБ оказывает влияние на решения руководства Лаборатории Касперского, хотя сама компания неоднократно отрицала подобные утверждения. В швейцарском центре будет осуществляться сбор и анализ подозрительных данных с компьютеров десятка миллионов пользователей продуктов Лаборатории Касперского в США и Евросоюзе, свидетельствуют документы, с которыми ознакомился Рейтер. Данные других пользователей будут по-прежнему направляться на проверку и анализ в центр обработки данных в Москве. Передача данных из Швейцарии в Москву будет производиться только в случае выявления несоответствий, которые требуют проверки вручную, сообщил источник, добавив, что примерно в 99,6 процента случаев эта процедура сейчас не используется. По словам источника, работа центра будет проверяться третьей стороной на предмет того, что все просьбы о предоставлении данных оформлены надлежащим образом и доступны для рассмотрения сторонними лицами, в том числе правительствами зарубежных стран. Перенос операций компании в Швейцарию устранит беспокойство о законах, которые позволяют российским спецслужбам отслеживать передачу данных на территории России и требовать от компаний оказания содействия правоохранительным органам, свидетельствуют документы, в которых описываются планы Лаборатории Касперского. Согласно документам, компания также перенесет в Швейцарию подразделение, которое занимается разработкой антивирусных программ с использованием кода, написанного в Москве. Лаборатория Касперского получила «серьезную поддержку» со стороны швейцарского правительства, сообщил источник. Конкретных имен чиновников, которые поддержали планы компании, он не назвал.