Вести.net: Facebook поборется с YouTube за видеоблогеров, а ARCore вышла из бета-версии

Facebook поборется с YouTube за видеоблогеров. Для это соцсеть готовит запуск платного сервиса подписки на видеоблогеров за $5 в месяц. Подписавшиеся пользователи соцсети получат доступ к эксклюзивному контенту автора видео и специальный значок, который они смогут добавить в свой профиль в Facebook.

Великобритании. Издание Recode отмечает, что соцсеть не будет получать комиссию, по крайней мере во время тестового периода. 30% суммы будут забирать Apple и Google за проведение транзакций на своих платформах. Так создатель видео получит всего $3,5. Тестирование сервиса начнется в середине апреля. На первом этапе услуга будет доступна только ограниченному кругу авторов видео в США

Платформа Google для создания приложений дополненной реальности ARCore вышла из бета-версии. Разработчики наконец-то могут публиковать приложения AR в магазине Google Play. Google ARCore набор инструментов для разработки приложений для Android с элементами дополненной реальности. Подробности — в программе Вести.net.