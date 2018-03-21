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Вести.net: Facebook поборется с YouTube за видеоблогеров, а ARCore вышла из бета-версии
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Вести.net: Facebook поборется с YouTube за видеоблогеров, а ARCore вышла из бета-версии 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Facebook поборется с YouTube за видеоблогеров. Для это соцсеть готовит запуск платного сервиса подписки на видеоблогеров за $5 в месяц. Подписавшиеся пользователи соцсети получат доступ к эксклюзивному контенту автора видео и специальный значок, который они смогут добавить в свой профиль в Facebook.
Издание Recode отмечает, что соцсеть не будет получать комиссию, по крайней мере во время тестового периода. 30% суммы будут забирать Apple и Google за проведение транзакций на своих платформах. Так создатель видео получит всего $3,5. Тестирование сервиса начнется в середине апреля. На первом этапе услуга будет доступна только ограниченному кругу авторов видео в США и Великобритании.
Платформа Google для создания приложений дополненной реальности ARCore вышла из бета-версии. Разработчики наконец-то могут публиковать приложения AR в магазине Google Play. Google ARCore набор инструментов для разработки приложений для Android с элементами дополненной реальности. Подробности — в программе Вести.net.
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