Авторы VPN-сервиса Private Internet Access откроют его исходный код

Разработчики VPN-сервиса Private Internet Access (PIA) решили открыть исходный код своего продукта. По их словам, в течение ближайших шести месяцев сообщество свободного и открытого ПО (Free and Open Source Software, FOSS) получит в свое распоряжение все клиентские приложения, начиная с расширения PIA для браузера Chrome.

«Наш код может быть неидеальным, и мы надеемся, что сообщество FOSS нам поможет», — сообщается в блоге PIA.

Исходный код расширения PIA для Chrome (выключает на устройстве микрофон, камеру и плагин Adobe Flash, предотвращает раскрытие IP-адреса, а также блокирует рекламу и трекеры) уже опубликован на GitHub. Точная дата публикации кодов остальных клиентских продуктов пока неизвестна.

Как отметили сами разработчики, их код неидеален. К примеру, в 2015 году в нем была обнаружена уязвимость, приводящая к утечке IP-адресов. Предоставив свой продукт для исследования более широкой общественности, разработчики надеются сделать PIA надежнее. Пока что никаких сообщений об обнаруженных уязвимостях в опубликованном на GitHub расширении для Chrome не появлялось.