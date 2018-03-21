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За 1,5 месяца работы мобильного приложения «Моя вера» его скачали 3 тысячи раз
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За 1,5 месяца работы мобильного приложения «Моя вера» его скачали 3 тысячи раз 

Управа района Южное Бутово 53 минуты назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев, за 1,5 месяца работы мобильного приложения «Моя вера», было скачано 3 тысячи раз.
Пока приложение скачали 3 тыс. пользователей, но это не показатель. В настоящий момент оно доступно для пользователей устройств на системе Android, а когда выйдет для других систем, и в самом приложении появится новостная лента по текущим религиозным новостям, то количество скачиваний увеличится, — сказал А. Палеев.
Приложение стало доступно для скачивания 1,5 месяца назад.
Приложение о столичных религиозных учреждениях будет содержать информацию о находящихся в столице храмах, церквях, действующих религиозных организациях.
Фото взято: https://ummet.kz/images/1new/11/181264085.jpg
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