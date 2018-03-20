Роскомнадзор пообещал заблокировать Telegram 

Роскомнадзор направит иск в суд с требованием ограничить доступ к продуктам Telegram Messenger Limited в случае неисполнения мессенджером требований закона о предоставлении информации органам безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«В случае невыполнения в установленный срок обязанностей, предусмотренных ст. 10.1 закона номер 149-ФЗ (обязанности организатора распространения информации в интернете), Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited. Решение об ограничении доступа будет принимать суд», — говорится в сообщении пресс-службы. Роскомнадзор уведомил мессенджер о том, что обязанности он должен исполнить в течение 15 дней с момента получения данного сообщения.
Ранее представитель Федеральной службы безопасности России сообщила в Верховном суде России, что ФСБ не рассматривает сообщения граждан в мессенджерах как охраняемую законом тайну переписки. При этом представитель ФСБ ссылалась на позицию Конституционного суда РФ. Верховный суд рассматривает иск руководства мессенджера Telegram о признании недействующим приказа ФСБ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.