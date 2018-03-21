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Мобильное приложение о храмах и церквях Москвы скачали 3 тыс. раз в первые 1,5 месяца его работы
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Мобильное приложение о храмах и церквях Москвы скачали 3 тыс. раз в первые 1,5 месяца его работы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.
«Пока приложение скачали 3 тыс. пользователей, но это не показатель. Сейчас оно для пользователей устройств на системе Android, а когда выйдет для других систем, и в самом приложении появится новостная лента по текущим религиозным новостям, то количество скачиваний увеличится», — сказал А. Палеев.
Он добавил, что приложение стало доступно для скачивания 1,5 месяца назад.
Ранее сообщалось, что приложение о религиозных учреждениях Москвы будет содержать информацию о находящихся в столице храмах, церквях, действующих религиозных организациях. Кроме того, оно будет иметь функцию навигатора и помогать пользователю выстраивать удобные маршруты до того или иного религиозного объекта.
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