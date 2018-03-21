Мобильное приложение о храмах и церквях Москвы скачали 3 тыс. раз в первые 1,5 месяца его работы

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

«Пока приложение скачали 3 тыс. пользователей, но это не показатель. Сейчас оно для пользователей устройств на системе Android, а когда выйдет для других систем, и в самом приложении появится новостная лента по текущим религиозным новостям, то количество скачиваний увеличится», — сказал А. Палеев.

Он добавил, что приложение стало доступно для скачивания 1,5 месяца назад.