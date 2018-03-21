При оплате услуг соцсетей со счета мобильного телефона нужно применять ККТ

ООО и оператор сотовой связи заключили договор на оказание услуг по привлечению абонентов оператора к заказу сервисов услуг партнеров общества. Для оплаты этих сервисов абоненты пользовались средствами со счета своего мобильного телефона. Оператор оплачивал ООО услуги по предоставлению доступа абонентам к развлекательным ресурсам, ООО платило соцсети за привлечение абонентов к допуслугам посредством использования сервисов соцсети.

Для того, чтобы абоненты могли оплатить сервисы, общество и банк заключили договор на осуществление банком расчетов по операциям оплаты. Деньги от абонентов банк перечислял на счет общества. Обязано ли ООО использовать онлайн-кассу в отношении денежных средств, оплачиваемых абонентами со счета мобильного телефона в данных ситуациях?

Финансисты, изучив обращение, сообщают следующее.

Согласно п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ кассы должны использоваться всеми компаниями при расчетах. Понятие расчета установлено в ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ.

П. 19 ст. 3 Закона № 161-ФЗ определяет электронное средство платежа как средство, которое позволяет покупателю распоряжаться деньгами в форме безналичных расчетов.

П. 3 ст. 16.1 Закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» говорит, что при оплате товаров безналичным способом обязательства потребителя перед продавцом расцениваются как исполненные в полной мере тогда, когда его подтвердит банк, обслуживающий потребителя.

Таким образом, если расчет производится по безналу, и клиент не взаимодействует напрямую с пользователем онлайн-кассы, то такой пользователь должен применить онлайн-кассу с момента, когда банк подтвердит перевод денег.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»