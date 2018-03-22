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Вести.net: cоздатель WhatsApp призвал пользователей удалить Facebook
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Вести.net: cоздатель WhatsApp призвал пользователей удалить Facebook 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Создатель WhatsApp Брайан Актон призвал пользователей удалить Facebook. Таким образом он присоединился к движению под хэштегом #DeleteFacebook. Издание Business Insider пошло дальше и опубликовало руководство, как окончательно удалить профиль из соцсети.
В общем скандал набирает обороты и уже принес первые не только репутационные, но и финансовые убытки. Из-за падения стоимости акций за два дня Facebook потерял $60 млрд капитализации. И это похоже только начало.
Напомним социальную сеть обвиняют в утечке личных данных 50 млн пользователей. Руководство корпорации выяснило, что сотрудники Facebook создали приложение для опросов под названием «This Is Your Digital Life» для якобы научного исследования, с помощью которого собирали данные на пользователей. Аудитории соцсети приложение преподносилось как «составитель психологического портрета». Финансировала этот проект компания Cambridge Analytica, чья команда занималась в свое время социальной кампанией кандидата в президенты Дональда Трампа. Подробности — в программе Вести.net.
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