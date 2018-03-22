Вести.net: cоздатель WhatsApp призвал пользователей удалить Facebook

Создатель WhatsApp Брайан Актон призвал пользователей удалить Facebook. Таким образом он присоединился к движению под хэштегом #DeleteFacebook. Издание Business Insider пошло дальше и опубликовало руководство, как окончательно удалить профиль из соцсети.

В общем скандал набирает обороты и уже принес первые не только репутационные, но и финансовые убытки. Из-за падения стоимости акций за два дня Facebook потерял $60 млрд капитализации. И это похоже только начало.