Сооснователь WhatsApp призывает удалить Facebook 

Брайан Актон (Brian Acton), один из сооснователей популярного мессенджера WhatsApp, опубликовал в своём официальном аккаунте Twitter призыв «удалить Facebook».
Буквально он опубликовал твит «Время пришло» с хэштегом #deletefacebook. Пока ни сам Брайан Актон, ни команда WhatsApp, его демарш никак не пояснили. Призыв прошёл на фоне скандала с использованием данных 50 миллионов пользователей Facebook компанией Cambridge Analytics для избирательной кампании Трампа.
Отметим, что Брайан Актон, известный интернет-предприниматель и просто очень богатый человек, в 2014 году вместе с Яном Кумом (Jan Koum) согласился продать WhatsApp компании Facebook за 19 миллиардов долларов США.