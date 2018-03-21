Сооснователь WhatsApp призывает удалить Facebook

Брайан Актон (Brian Acton), один из сооснователей популярного мессенджера WhatsApp, опубликовал в своём официальном аккаунте Twitter призыв «удалить Facebook».

Буквально он опубликовал твит «Время пришло» с хэштегом #deletefacebook. Пока ни сам Брайан Актон, ни команда WhatsApp, его демарш никак не пояснили. Призыв прошёл на фоне скандала с использованием данных 50 миллионов пользователей Facebook компанией Cambridge Analytics для избирательной кампании Трампа.