Сооснователь WhatsApp призвал всех удалить Facebook 

Сооснователь WhatsApp призвал всех удалить FacebookВ 2014 году Facebook приобрела WhatsApp за $19 млрд С тех пор мессенджер активно работает на крупнейшую социальную сеть.
Тем не менее, на днях разразился скандал. Facebook обвиняют в «сливе» данных 50 млн учетных записей.
На фоне этих новостей даже сооснователь WhatsApp Брайан Эктон призвал всех своих подписчиков в Twitter удалить социальную сеть.
It is time. #deletefacebook
— Brian Acton (@brianacton) March 20, 2018
Настало время удалить Facebook.
Примечательно, что сам Эктон покинул WhatsApp в начале этого года и более отношения к нему не имеет. Теперь он занимается собственным стартапом.