Ещё
Сооснователь WhatsApp призвал всех удалить Facebook
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сооснователь WhatsApp призвал всех удалить Facebook 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Сооснователь WhatsApp призвал всех удалить FacebookВ 2014 году Facebook приобрела WhatsApp за $19 млрд С тех пор мессенджер активно работает на крупнейшую социальную сеть.
Тем не менее, на днях разразился скандал. Facebook обвиняют в «сливе» данных 50 млн учетных записей.
На фоне этих новостей даже сооснователь WhatsApp Брайан Эктон призвал всех своих подписчиков в Twitter удалить социальную сеть.
It is time. #deletefacebook
— Brian Acton (@brianacton) March 20, 2018
Настало время удалить Facebook.
Примечательно, что сам Эктон покинул WhatsApp в начале этого года и более отношения к нему не имеет. Теперь он занимается собственным стартапом.
iPhones.ru: последние новости
Оператор VK Mobile от МегаФона провалился Дуров ответил на угрозы блокировки Telegram в России Даже интеллект Google признает, что Pixel – это жалкий клон iPhone
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию278
Как Путин поступит с Собчак после выборов553
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье46
Назван главный итог звонка Трампа Путину243
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
06:28
Грудинин представил Путину свою программу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение