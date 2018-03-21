Сооснователь WhatsApp призвал всех удалить Facebook

Сооснователь WhatsApp призвал всех удалить FacebookВ 2014 году Facebook приобрела WhatsApp за $19 млрд С тех пор мессенджер активно работает на крупнейшую социальную сеть.

Тем не менее, на днях разразился скандал. Facebook обвиняют в «сливе» данных 50 млн учетных записей.

На фоне этих новостей даже сооснователь WhatsApp Брайан Эктон призвал всех своих подписчиков в Twitter удалить социальную сеть.

It is time. #deletefacebook

— Brian Acton (@brianacton) March 20, 2018

Настало время удалить Facebook.

Примечательно, что сам Эктон покинул WhatsApp в начале этого года и более отношения к нему не имеет. Теперь он занимается собственным стартапом.