Государственный исторический музей запустил приложение для Apple TV 

Пользователь сможет познакомиться с подготовленными музеем программами и фильмами, развлекательными и информационными материалами, а также специальными проектами, популяризирующими историю России и ее культурное наследие. Приложение для Apple TV — дальнейшее развитие интернет-проекта музея и первое мобильное приложение, подготовленное ГИМ. Пользователи приложения для Apple TV «Медиапортал ГИМ» будут первыми получать доступ к новым материалам одноименного ресурса музея. Некоторые видео будут доступны только для пользователей приложения. Приложение бесплатно и уже доступно в App Store. Государственный исторический музей занимается развитием своего медиаресурса с 2012 года. На XVI Международном фестивале «Интермузей» медиапортал ГИМ был признан лучшим в сфере музейных инноваций и музейных технологий.
Источник: Государственный исторический музей