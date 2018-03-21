Ещё
Государственный исторический музей запустил приложение для Apple TV
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Государственный исторический музей запустил приложение для Apple TV 

АртГид 3 часа назад
Фото: АртГид
Пользователь сможет познакомиться с подготовленными музеем программами и фильмами, развлекательными и информационными материалами, а также специальными проектами, популяризирующими историю России и ее культурное наследие. Приложение для Apple TV — дальнейшее развитие интернет-проекта музея и первое мобильное приложение, подготовленное ГИМ. Пользователи приложения для Apple TV «Медиапортал ГИМ» будут первыми получать доступ к новым материалам одноименного ресурса музея. Некоторые видео будут доступны только для пользователей приложения. Приложение бесплатно и уже доступно в App Store. Государственный исторический музей занимается развитием своего медиаресурса с 2012 года. На XVI Международном фестивале «Интермузей» медиапортал ГИМ был признан лучшим в сфере музейных инноваций и музейных технологий.
Источник: Государственный исторический музей
АртГид: последние новости
Русский музей получил часть собрания графики русского авангарда, принадлежавшего Нине Суетиной Суд не признал подделками работы из коллекции русского авангарда Ицхака Заруга Василий Верещагин. Путеводитель по выставке в Новой Третьяковке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию279
Как Путин поступит с Собчак после выборов553
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье47
Назван главный итог звонка Трампа Путину245
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
06:28
Грудинин представил Путину свою программу
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение