В Минкомсвязи рассказали о разработке новых мессенджеров в России

Николай Никифоров. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар — РИА Новости . Десятки российских компаний занимаются сейчас разработкой новых мессенджеров, государство не финансирует эти проекты, заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ

Ранее Роскомнадзор уведомил популярный интернет-мессенджер Telegram о необходимости исполнить требования закона о предоставлении информации органам безопасности и в течение 15 дней дать ФСБ информацию для декодирования сообщений. В случае отказа ведомство намерено обратиться в суд для блокировки доступа к сервису в России.

"Их десятки (мессенджеров), но это делают частные компании, государство не финансирует такие проекты", — пояснил Никифоров в ответ на вопрос, разрабатывается ли сейчас российский мессенджер.