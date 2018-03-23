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В Минкомсвязи рассказали о разработке новых мессенджеров в России
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В Минкомсвязи рассказали о разработке новых мессенджеров в России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Peopletalk
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар — РИА Новости. Десятки российских компаний занимаются сейчас разработкой новых мессенджеров, государство не финансирует эти проекты, заявил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
Ранее Роскомнадзор уведомил популярный интернет-мессенджер Telegram о необходимости исполнить требования закона о предоставлении информации органам безопасности и в течение 15 дней дать ФСБ информацию для декодирования сообщений. В случае отказа ведомство намерено обратиться в суд для блокировки доступа к сервису в России.
"Их десятки (мессенджеров), но это делают частные компании, государство не финансирует такие проекты", — пояснил Никифоров в ответ на вопрос, разрабатывается ли сейчас российский мессенджер.
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