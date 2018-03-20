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Telegram дали 15 суток, чтобы сдаться ФСБ
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Telegram дали 15 суток, чтобы сдаться ФСБ 

Neva.Today 13 часов назад
Верховный суд встал на сторону ФСБ в споре ведомства с Telegram, который отказался передавать средства для декодировки сообщений.
Верховный суд встал на сторону ФСБ в споре ведомства с Telegram, который отказался передавать средства для декодировки сообщений.
Решение было принято 20 марта. В этот же день Роскомнадзор уведомил Telegram Messenger Limited о необходимости в 15 дней исполнить требовани российсского закона № 149-ФЗ и предоставить орагам гобеззопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений. Если компания требования не выполнит, то операторы связи в России должны будут ограничить доступ к популярному мессенджеру.
У сторон конфликта есть 30 дней, чтобы подать жалобу на решение Верховного суда. Представители Telegram заявили, что этим правом воспользуются.
Напомним, что в октябре прошлого года мировой суд в Москве признал Telegram Messenger LLP (Лондон) виновной по ч. 2 ст. 13.31 КоАП РФ ("Неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях") и оштрафовал на 800 тыс. рублей. Решение было обжаловано, позднее райсуд признал его законным.
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