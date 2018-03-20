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Мессенджеру Telegram дали 15 дней для предоставления данных ФСБ
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Мессенджеру Telegram дали 15 дней для предоставления данных ФСБ 

РИА «ФедералПресс» 20 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В соответствии с ч. 1 ст. 15.4 закона № 149-ФЗ вышеуказанные обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения данного уведомления», — говорится в сообщении.
Ранее решение о передаче данных для дешифровки сообщений принял Мещанский суд Москвы. Юристы Telegram пытались оспорить его в Верховном суде.
Однако суд оставил в силе решение первой инстанции.
«ФедералПресс» напоминает, на прошлой неделе Роскомнадзор заблокировал крупнейшие сайты порнотрансляций. Ограничение доступа было применено к двум десяткам «сайтов для взрослых».
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