Юноша обнажился перед веб-камерой и заплатил за это

Юноша обнажился перед веб-камерой и лишился денег

Хакеры записали интимное видео на веб-камеру 16-летнего британца, а затем шантажировали его. Об этом сообщает The Mirror.

Юноша под псевдонимом Джейкоб рассказал, что скучал во время новогодних каникул, когда он находился в родительском доме. Подросток зашел на сайт, где незнакомцы общались друг с другом посредством веб-камеры и микрофона. Одна девушка сразу привлекла его внимание.

По словам Джейкоба, собеседница предлагала ему делать неприличные вещи на камеру. Парень согласился, после чего незнакомка попросила у него номер телефона, чтобы им было удобнее общаться друг с другом.

Сразу же после этого на смартфон юноши пришла ссылка на видео, героем которого был он сам. Кто-то записал все общение молодых людей, в ходе которого Джейкоб обнажился перед камерой. Через мгновение зазвонил телефон, на другом конце звучал «очень агрессивный» мужской голос. Собеседник представился профессиональным хакером и пригрозил отправить видеозапись всем знакомым жертвы.

«Он отправил мне список всех моих друзей на Facebook и пообещал разрушить мою жизнь. Мое сердце выпрыгивало из груди, меня трясло», — поделился ощущениями молодой человек. В панике он предложил хакеру деньги: юноша быстро создал фейковый аккаунт в платежной системе и перевел шантажисту 800 фунтов стерлингов (почти 65 тысяч рублей). После этого он рассказал о произошедшем семье, а затем обратился в полицию.