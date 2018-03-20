Ещё
Главу компании Cambridge Analytica временно отстранили от дел
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главу компании Cambridge Analytica временно отстранили от дел 

ТАСС 41 минуту назад
ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Глава компании Cambridge Analytica, подозреваемой в сборе личных данных более чем 50 млн пользователей Facebook, временно отстранен от дел. Об этом сообщило агентство Press Association.
Правление Cambridge Analytica объявило о приостановлении действия полномочий исполнительного главы Александера Никса с немедленным вступлением этого решения в силу, отметило агентство.
Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные в общей сложности более чем 50 млн пользователей социальной сети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.
Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.
ТАСС: последние новости
Виртуальный мобильный оператор "ВКонтакте" будет закрыт до конца марта Цукерберг приглашен в британский парламент выступить по делу Cambridge Analytica Во "ВКонтакте" появилось приложение "Знакомства"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России73
Отец Литвиненко назвал убийцу сына134
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля23
Россияне приготовились затянуть пояса382
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение