Ещё
Владельцы Telegram могут обойти его блокировку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владельцы Telegram могут обойти его возможную блокировку, считает эксперт 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владельцы Telegram могут перенести сервера, что даст возможность пользователям общаться в мессенджере и после его блокировки, считает управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов.
Верховный суд РФ во вторник отказался по иску юристов Telegram отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. После получения уведомления о необходимости предоставления спецслужбам ключей декодирования сообщений у Telegram будет 15 дней, чтобы это сделать. По истечении этого срока, если такая информация не будет предоставлена ФСБ, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.
По мнению Бишенова, блокировка Telegram кажется вполне вероятной, так как представители ресурса уже заявили о том, что не собираются передавать ФСБ ключи шифрования.
"Однако процесс блокировки займет долгое время, за которое власти и ресурс могут прийти к какому-либо компромиссу, либо владельцы Telegram могут перенести сервера, что даст возможность пользователям общаться в мессенджере и после его блокировки", — считает Бишенов.
По его словам, первым этапом блокировки станет вынесение предупреждения, а через 15 дней Роскомнадзор имеет право обратиться в суд с требованием блокировки ресурса. "Скорее всего, Telegram это решение обжалует. После этого ведомство должно будет отправить ресурсу еще одно предупреждение. Если и оно не будет исполнено, сервис будет заблокирован", — заключил эксперт.
РИА Новости: последние новости
Эксперт назвал возможную причину, почему Telegram не сотрудничает с Россией Отец Литвиненко рассказал, кто убил его сына Украина взыскала с "Газпрома" около 3,8 миллиона долларов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец Литвиненко назвал убийцу сына119
Россияне приготовились затянуть пояса334
Лукашенко рассказал о страхе России33
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Украина арестовала все активы «Газпрома»332
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение