Владельцы Telegram могут обойти его блокировку

Владельцы Telegram могут обойти его возможную блокировку, считает эксперт

Владельцы Telegram могут перенести сервера, что даст возможность пользователям общаться в мессенджере и после его блокировки, считает управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов

Верховный суд РФ во вторник отказался по иску юристов Telegram отменить приказ ФСБ по поводу дешифровки сообщений. После получения уведомления о необходимости предоставления спецслужбам ключей декодирования сообщений у Telegram будет 15 дней, чтобы это сделать. По истечении этого срока, если такая информация не будет предоставлена ФСБ, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ.

"Однако процесс блокировки займет долгое время, за которое власти и ресурс могут прийти к какому-либо компромиссу, либо владельцы Telegram могут перенести сервера, что даст возможность пользователям общаться в мессенджере и после его блокировки", — считает Бишенов. По мнению Бишенова, блокировка Telegram кажется вполне вероятной, так как представители ресурса уже заявили о том, что не собираются передавать ФСБ ключи шифрования.

По его словам, первым этапом блокировки станет вынесение предупреждения, а через 15 дней Роскомнадзор имеет право обратиться в суд с требованием блокировки ресурса. "Скорее всего, Telegram это решение обжалует. После этого ведомство должно будет отправить ресурсу еще одно предупреждение. Если и оно не будет исполнено, сервис будет заблокирован", — заключил эксперт.