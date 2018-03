Эксперт: перед Facebook стоят беспрецедентные риски

Фото: Mauritz Auntin/EPA-EFE Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». Скандал с «вмешательством» в президентские выборы в США с участием Facebook и компании Cambridge Analytica ускорит процесс ужесточения регулятивных норм в отношении крупных IT-компаний. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил ведущий аналитик Goldman Sachs по онлайн-компаниям Хит Терри. Эксперт отметил, что неопределенность для Facebook в данной ситуации является «беспрецедентной» и ужесточение правил в дальнейшем так или иначе отразится на финансовых показателях компании. — Текущая ситуация принесла беспрецедентный уровень неопределенности для Facebook. Но при этом, можно отметить, что данный эпизод — это часть от общей истории, в которой компания оказалась в последнее время в связи с использованием данных пользователей. Для большинства пользователей подобные новости, скорее всего, не будут иметь большого значения — они продолжат извлекать для себя пользу, пользуясь сервисами Facebook. Однако небольшая часть пользователей все же может пересмотреть свое отношение к компании. — Могут ли власти в ЕС или в США воспользоваться данной ситуацией для ужесточения контроля за соцсетями?— Я думаю, в любом случае мы увидим ужесточение регулирования в отношении соцсетей. Текущие нормы в отношении многих онлайн-компаний, не только Facebook, но и многих других, являются довольно узконаправленными. Вопрос заключается в том, как далеко власти различных стран решат пойти в данном направлении. — Если регулирование подобных компаний будет усилено — повлияет ли это на финансовые показатели Facebook и других компаний?— Без сомнения. С учетом того, что в отношении крупных онлайн-компаний сейчас предлагаются и скорее всего в дальнейшем будут приняты более жесткие нормы регулирования, это обязательно отразится на их развитии и финансовых показателях. В последние несколько дней в США разгорелся скандал в связи с «нечестным» использованием данных со стороны компании Cambridge Analytica, которая работала на предвыборный штаб Дональда Трампа в ходе президентской кампании в США. Cambridge Analytica обвиняют в сборе и анализе личных данных более 50 млн пользователей Facebook в целях политической рекламы. Стоит добавить, что в ходе президентской кампании бывший президент США Барак Обама и его избирательный штаб ранее настолько активно пользовались приложениями, помогающими «объединить молодых избирателей», что о его успехах с восторгом писали различные СМИ, в частности, издание Time. В статье «Подружились. Как кампания Обамы соединила молодых пользователей» (Friended: How the Obama Campaign Connected with Young Voters), опубликованной в ноябре 2012 г., в частности, отмечается, что «социальные сети приводят к трансформации избирательных кампаний». Бывший руководитель по интеграции медиа-аналитике избирательного штаба Барака Обамы Кэрол Дэвидсен уже после разгоревшегося скандала вокруг Cambridge Analytica в своих комментариях в соцсетях заявила о том, что «в Facebook были удивлены» тем, сколько данных о пользователях удалось собрать команде Обамы, однако никак не стали препятствовать этому процессу.

An example of how we used that data to append to our email lists. pic.twitter.com/VHhSukvXDY

— Carol Davidsen (@cld276) 19 марта 2018 г.

Facebook was surprised we were able to suck out the whole social graph, but they didn∎t stop us once they realized that was what we were doing.

— Carol Davidsen (@cld276) 19 марта 2018 г.