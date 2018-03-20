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Google инвестирует $300 млн в развитие СМИ и борьбу с фейковыми новостями
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Google инвестирует $300 млн в развитие СМИ и борьбу с фейковыми новостями 

Inc. 3 часа назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Компания Google запускает программу поддержки журналистов Google News Initiative, в рамках которой корпорация поможет СМИ бороться с фейковыми новостями, развивать бизнес-модели, а также внедрять технологии. В ближайшие три года компания потратит на это $300 млн, рассказал директор по развитию бизнеса компании Филипп Шиндлер.
В Google запускают лабораторию Disinfo Lab и проект First Draft, которые будут бороться с фейковыми новостями во время выборов и экстренных ситуаций. А вместе с институтом Пойнтера, Стэнфордским университетом и Local Media Association компания запустит проект MediaWise, который будет обучать подростков из США фактчекингу.
Компания открывает проект Subscribe with Google, который дает пользователям возможность быстро приобрести подписку на издание с помощью учетной записи в Google и карты, привязанной к аккаунту.
Кроме того, в Google тестируют инструмент Propensity to Subscribe, который с помощью моделей машинного обучения будет помогать издателям в поиске потенциальных подписчиков.
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В Google также запустили инструмент Outline, который позволяет новостным изданиям настраивать собственные сети VPN. Он увеличит безопасность доступа в интернет.
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