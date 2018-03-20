Google инвестирует $300 млн в развитие СМИ и борьбу с фейковыми новостями

Фото: iStock

Компания Google запускает программу поддержки журналистов Google News Initiative, в рамках которой корпорация поможет СМИ бороться с фейковыми новостями, развивать бизнес-модели, а также внедрять технологии. В ближайшие три года компания потратит на это $300 млн, рассказал директор по развитию бизнеса компании Филипп Шиндлер.

В Google запускают лабораторию Disinfo Lab и проект First Draft, которые будут бороться с фейковыми новостями во время выборов и экстренных ситуаций. А вместе с институтом Пойнтера, Стэнфордским университетом и Local Media Association компания запустит проект MediaWise, который будет обучать подростков из США фактчекингу.

Компания открывает проект Subscribe with Google, который дает пользователям возможность быстро приобрести подписку на издание с помощью учетной записи в Google и карты, привязанной к аккаунту.

Кроме того, в Google тестируют инструмент Propensity to Subscribe, который с помощью моделей машинного обучения будет помогать издателям в поиске потенциальных подписчиков.

Читать также

Журналист меняет профессию: как люди из медиа делают бизнес благодаря связям и умению верстать

В Google также запустили инструмент Outline, который позволяет новостным изданиям настраивать собственные сети VPN. Он увеличит безопасность доступа в интернет.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!