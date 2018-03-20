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Британский университет направил Facebook запрос о роли его профессора в утечке данных
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Британский университет направил Facebook запрос о роли его профессора в утечке данных 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Кембриджский университет обратился к компании Facebook за подтверждением, что профессор психологии Александр Коган не использовал ресурсы университета в то время, когда, как утверждают в соцсети, академик нарушил ее правила, передав аналитической компании Cambridge Analytica личные данные пользователей. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.
"Ранее мы обращались к доктору Когану и получили от него заверение, что никакие данные университета, его ресурсы и помещения не использовались в качестве основы его работы с Global Science Research (компания, одним из основателей которой является Коган — прим. ТАСС) или последующей работы компании с любой другой стороной", — говорится в заявлении учебного заведения.
"На настоящий момент мы не располагаем какими-либо фактами, которые бы противоречили предыдущим заверениям доктора Когана. Тем не менее, мы письменно обращаемся к Facebook, чтобы запросить все уместные доказательства, которые находятся в их распоряжении", — добавили в университете.
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